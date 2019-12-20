Тюмень, , 17:47 — REGNUM В Тюмени 13-летнего школьника высадили из автобуса в промзоне, так как у него закончились деньги на транспортной карте. Ою этом сообщает 72.ru

Как пояснила мать ребёнка изданию, до полной стоимости билета на транспортной карте не хватило двух рублей. Школьник позвонил матери с просьбой перевести срочно деньги на карту кондуктора, но сотрудник транспортного предприятия, по словам ребёнка, отказалась принять эти деньги.

«Потом она зачем-то сказала, что либо он отдаст ей телефон, либо пусть выходит. Мы не поняли, зачем она это говорила. Сын, конечно, мобильный не отдал. Ему пришлось выйти из автобуса», — сообщила мать школьника.

При этом родители школьника понимают, что вовремя не пополнили счёт ребёнка. Но поведение кондуктора их крайне возмутило.

Транспортное предприятие пока не прокомментировало ситуацию. Однако случай возмутил тюменцев, которые гневно отреагировали в социальных сетях на высадку ребёнка в мороз, в незнакомой местности из-за двух рублей. Некоторые отмечают, что есть уголовная ответственность за оставление ребёнка в опасности.

Прозвучало также предложение, чтобы баланс транспортной карты тюменских школьников мог уходить в минус и при следующем пополнении карты деньги списывались.