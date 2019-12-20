Москва, , 17:31 — REGNUM О своих отношениях с сыном рассказал отец Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке (Москва), передаёт 20 декабря РЕН-ТВ.

Собеседник телеканала пояснил, что развёлся с женой в 1981 году и с сыном общался мало. В основном они беседовали по телефону, но не часто.

«Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — заявил он.

Напомним, Евгений Манюров был убит вечером 19 декабря в центре Москвы, где он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ.

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