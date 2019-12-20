Мурманск, , 17:27 — REGNUM Несколько административных зданий Мурманска снова заминировал «аноним». Об этом сообщают местные СМИ.

По данным B-port, эвакуированы сотрудники и пациенты многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова.

«Никто не понимает, как эвакуировать людей, куда, что делать с реанимацией. Часть людей вывели в детскую городскую больницу», — сообщили корреспонденту агентства очевидцы.

Сообщение об угрозе взрыва проверяют также в здании Арбитражного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря из-за угрозы взрыва был эвакуирован аэропорт Мурманска. Взрывное устройство обнаружено не было.