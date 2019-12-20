Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки. Преступление было совершено в 2007 году на улице Береговой, но на след преступника удалось выйти только сейчас. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 декабря.

«В ходе предварительного расследования установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, в связи с чем следствие по делу было приостановлено. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней задержан 40-летний житель Ростова-на-Дону. Следователями установлено, что он неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления», — уточнили в ведомстве.

Свою вину мужчина не признал. Однако его опознала потерпевшая, его причастность к совершению преступления подтвердили эксперты. Расследование уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ продолжается.