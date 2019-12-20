Саратов, , 17:30 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля на трассе в Саратовской области. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в 16:30 в Татищевском районе на 252 км автотрассы Тамбов — Саратов у населённого пункта Кувыка. Столкнулись автомобили Ford и «Газель».

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя и четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи. На месте происшествия работали спасатели, пришлось проводить деблокировку пострадавших.

Пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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