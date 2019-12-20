Рязань, , 17:17 — REGNUM Отбор проб атмосферного воздуха провели в связи с пожаром в цехе по производству и розливу уайт-спирита в Рязани, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты проверили загрязнения в трёх точках города.

Эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии провели отбор проб с учётом направления ветра для лабораторного исследования на содержание углеводородов, оксида углерода и диоксида азота. В числе прочего специалисты взяли пробы в ближайшей жилой застройке. Превышений предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявлено. Осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки не зарегистрировано.

Напомним, в результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован. 30 сотрудников цеха были эвакуированы.

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