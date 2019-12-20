Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Уже ставшая дурной традицией эвакуация районных судов Санкт-Петербурга перешла в новую стадию: вместо электронных писем с угрозами стали поступать звонки в полицию, сообщает 20 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, уже четвертую неделю ежедневно в Петербурге идёт эвакуация районных судов. Также угрозы поступают в отношении учебных заведений, больниц, других государственных учреждений. В своих письмах злоумышленники сообщают о «минировании» зданий и в некоторых случаях требуют заплатить биткоины.

Однако в пятницу 20 декабря помимо писем стали поступать звонки.

«На этот раз в Петроградский районный суд поступил звонок из полиции. В полицию поступил звонок о том, что здание Петроградского районного суда заминировано. Суд эвакуирован. Идет проверка», — сообщили в судебной пресс-службе.

Кроме того, вслед за районным судом эвакуируются все мировые суды района.

Добавим, что за сегодняшний день Петроградский районный суд эвакуируется уже во второй раз.

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