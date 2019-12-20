Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 17:02 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, его заместителя и заведующего отделения бюро СМЭ Усть-Лабинского района Краснодарского края возбуждены уголовные дела о взяточничестве, сообщила 20 декабря пресс-служба Следственного управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, 14 ноября в колонии, расположенной в Усть-Лабинском районе, скончался мужчина, который отбывал там наказание. В отделении бюро СМЭ провели судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что смерть наступила от токсического действия.

По версии следствия, заместитель начальника колонии, узнав о причине смерти, обратился к руководителю отделения бюро СЭМ за разъяснением. Последний ему сообщил, что на теле умершего были обнаружены следы инъекций. Также он сообщил, что необходимо проведение химической судебной экспертизы крови. При этом эксперт предложил за 50 тыс. рублей отправить на исследование образец другой крови — в которой не будет следов наркотических средств.

Заместитель начальника колонии сообщил о предложении своему руководителю. 29 ноября начальник колонии и его заместитель встретились с экспертом и передали ему 50 тыс. рублей. Тогда же все трое были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сообщили в СК.