Рязань, , 17:03 — REGNUM Цех по производству легковоспламеняющихся жидкостей сгорел в Рязани 20 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 09:55. Полностью ликвидировать пожар удалось в 11:35. В производственном строении изготавливали уйат-спирит. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м, на месте происшествия работало 37 спасателей.

Во время тушения спасено два человека, один из которых госпитализирован, эвакуировано 30 человек. Причина пожара и ущерб устанавливается.