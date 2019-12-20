Рязань, , 16:44 — REGNUM Два человека погибли, семеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе в Рязанской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 00:25 по местному времени на трассе М-5 «Урал» в Путятинском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель Kiа Rio не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Сhevrolet Captiva, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель Kiа Rio и его 24-летний пассажир. Пострадали ещё семь человек, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, четверо пострадавших были отпущены после оказания медицинской помощи, три человека остаются на лечении в больнице, один из них в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что оба погибших и большая часть пострадавших являются гражданами Узбекистана, один пострадавший — житель Самарской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух бензовозов в Кемеровской области. При столкновении один из грузовиков загорелся.

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