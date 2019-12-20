Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения начальнику управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой. Глава пресс-службы ростовской мэрии проведёт два месяца под домашним арестом.

Под домашним арестом Давыдова пробудет до 17 февраля 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Давыдову задержали 19 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. Региональное УФАС ранее усмотрело признаки картельного сговора при проведении конкурса на информационное сопровождение деятельности городской администрации.

Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, комментируя произошедшее, указал на то, что претензий к работе подчинённой у него нет.

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