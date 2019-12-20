Душанбе, , 16:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали сейсмологи в Таджикистане, сообщает 20 декабря пресс-служба республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Сейсмические толчки были отмечены в14.39 мск. В эпицентре землетрясения, который находился в горах Гиндукуша на территории Афганистана, магнитуда достигла отметки 6,0.

В районе столицы Таджикистана Душанбе сила подземных толчков составила 4,0.

Разрушений и жертв нет. Чрезвычайные службы отметили образование незначительных трещин во вспомогательных зданиях и сельхозсооружениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане в горах Гиндукуша произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Сычуань появится более 2000 сейсмологических станций