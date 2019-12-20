Москва, , 16:14 — REGNUM Второй западный окружной военный суд Москвы 20 декабря приговорил Эмома Бурхонову, готовившего в 2017 году теракт на «Сапсане», к 22 годам колонии, сообщает РАПСИ.

Бурхонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), частью 1 статьи 205.4 УК РФ («Организация и участие в террористическом сообществе»), а также статьей 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее Московский окружной военный суд вынес приговоры в отношении ещё семерых фигурантов данного дела. Все они получили от 15 до 21 года.

Судом и следствием был выяснено, что в 2017 году группа уроженцев Таджикистана, в которую входил Бурхонов, и, как оказалось, связанная с ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составила план по крушению скоростного поезда «Сапсан». Для этого 13 июля 2017 они разместили на железнодорожном полотне конструкцию, призванную пустить поезд под откос. Однако «Сапсан» после проезда по конструкции не сошёл с рельсов. В ходе инцидента было повреждено пять вагонов, а общая сумма ущерба от повреждений составила 55 миллионов рублей.