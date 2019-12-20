Москва, , 16:08 — REGNUM Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщили 20 декабря в экстренных службах столицы.

«Поступили звонки об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и о минировании аэропорта и самолетов в Шереметьево», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Москве из-за сообщений о минировании были эвакуированы четыре вокзала, несколько торговых центров и судов, а также угрозы взрыва поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

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