Анкара, , 15:32 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 88 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 20 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперации по задержанию обвиняемых проходили в провинции Эзмир. К настоящему моменту были задержаны 52 человека. Поиск оставшихся продолжается.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает выдвинутые против него обвинения.

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