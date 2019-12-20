р-н Щучанский, , 15:11 — REGNUM В Курганской области в деревне Никитино Щучанского района введён карантин по бешенству. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время карантина запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и охотиться на диких.

Отметим, что это первый карантин по бешенству в регионе. С осени 2019 года в Зауралье трижды объявлялся карантин по бешенству. Во всех случаях источником смертельной для человека болезни были дикие лисы, нападавшие на домашних животных.

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