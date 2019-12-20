Краснотурьинск, Свердловская область, , 14:58 — REGNUM Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проверит школу № 15, где из-за нехватки мест часть учеников были вынуждены заниматься за своими партами в коридорах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представители надзорного ведомства опросят должностных лиц и главу городского управления образования. Также прокурорские работники проведут разговор с директором школы № 2, чьи ученики временно переведены в школу № 15 из-за аварийного состояния здания.

В прокуратуре рассчитывают проверить, соблюдаются ли в школе санитарно-хэпидемиологические правила и нормативы в ходе обучения учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснотурьинске произошёл скандал с учениками школы № 24. Их заставили прождать 40 минут на морозе до приезда депутата Госдумы Антона Шипулина («Единая Россия»).

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