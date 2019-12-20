Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В пятницу, 20 декабря, Петербург вновь накрыла традиционная для последних недель волна эвакуаций после анонимных сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях судов.

Так, сегодня первыми около 13:00 вывели на улицу посетителей и сотрудников Сестрорецкого, Красногвардейского, Василеостровского, Дзержинского, Ленинского, Октябрьского и Приморского районных судов.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, процесс эвакуации и проверки уже отработан до мелочей, так что Приморский, Дзержинский и Петроградский, а также Октябрьский, Ленинский и Красногвардейский суды уже вернулись к работе спустя примерно час. Последними около 14:40 сумели вернуться на рабочие места сотрудники Василеостровского суда.

На данный момент эвакуирован Куйбышевский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о «заминировании» продолжается уже четвертую неделю подряд. За это время пришлось эвакуировать сотни тысяч человек. Ни в одном случае реальность угрозы не подтвердилась.

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