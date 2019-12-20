Томск, , 14:42 — REGNUM В медицинские организации Томской области с 10 по 19 декабря с уличными травмами обратились 795 человек, в том числе 250 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в областном департаменте здравоохранения.

Госпитализированы 50 пострадавшим, в том числе 15 детей.

По информации департамента, травмы носят сезонный характер и связаны как с гололёдом, так и с зимними видами спорта. Ещё одна причина — спешка и невнимательность людей.

Медики призывают жителей Томской области соблюдать правила безопасности.

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