Орск, Оренбургская область, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области утром 20 декабря в аварию попала пассажирская «Газель». С ней столкнулся «ЗИЛ», который затем задел машину Ford, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП произошло в Орске возле дома №75 на улице Краснознамённой. Водитель «ЗИЛа» не справился с управлением.

Травы получила пассажирка «Газели». У неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лица, рваная рана губы, а также закрытый перелом нижней трети правого предплечья. Женщина госпитализирована. По факту ДТП идёт проверка.