Киев, , 14:06 — REGNUM На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, группа лиц подошла к сотрудникам полиции и начала их оскорблять, затем нападавшие применили слезоточивый газ и устроили драку. Одному из полицейских пришлось сделать предупреждающий выстрел в воздух, чтобы остановить потасовку.

«В данный момент в управление полиции доставлены восемь участников события для выяснения их данных, дачи объяснений и обстоятельств события. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле стен Верховной рады в стычках с протестующими против открытия рынка земли пострадали 23 сотрудника полиции и Нацгвардии Украины.

Читайте также: В беспорядках возле Рады пострадали 23 правоохранителя