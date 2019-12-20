Краснодар, , 14:01 — REGNUM Пожар на складе бытовой химии в Краснодаре локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщило МЧС России 20 декабря.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на складе бытовой химии и инвентаря поступило в службу спасения в 12:14. Спасатели вывели с территории горящего склада сотрудников — всего спасли десять человек. Известно, что кровля здания склада обрушилась. На месте работают спасатели.

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