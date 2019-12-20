Лесосибирск, Красноярский край, , 13:58 — REGNUM При обрушении крыши на пилораме в городе Лесосибирске Красноярского края пострадали три человека.

Как сообщили ИА REGNUM 20 декабря в краевом министерстве лесного хозяйства, обрушение произошло 19 декабря, пострадавшие получили «незначительные травмы». Они находятся на амбулаторном лечении.

По предварительной информации, причиной происшествия стал «целый ряд нарушений», в том числе правил эксплуатации производственных сооружений, используемых технологий, охраны труда.

По словам министра лесного хозяйства региона Димитрия Маслодудова, все лесоперерабатывающие предприятия Красноярского края взяты под усиленный контроль. Особенно пристально будут наблюдать за предприятиями, учредителями которых являются граждане Китая:

«Именно у них фиксируется большое количество нарушений».

Как сообщало ИА REGNUM, кирпичная арка обрушилась на автомобиль возле торгового центра Новосибирска.