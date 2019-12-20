Таганрог, Ростовская область, , 13:53 — REGNUM В Ростовской области житель Таганрога предстал перед судом за изнасилование дочери. Издевательства девочка-подросток терпела около двух лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 декабря.

В материалах уголовного дела указано, что преступление мужчина совершал неоднократно в период с 2017 года по 2019 год. Впервые таганрожец изнасиловал дочь, когда ей исполнилось 16 лет.

Суд признал отца виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.