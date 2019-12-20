Краснодар, , 13:47 — REGNUM Площадь пожара на складе в Краснодаре увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщила 20 декабря пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара составляет 1000 кв.м. Произошло обрушение кровли», — уточнили в ведомстве.

На данный момент на тушении пожара работают почти 60 человек, по последним данным, ни пострадавших, ни погибших нет. Как уточняется, возгорание произошло на складе, где хранилась бытовая химия и инвентарь.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на складе на улице Уральской произошло около 12:14. Спасатели эвакуировали десять сотрудников склада.

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