Краснодар, 20 декабря 2019, 13:47 — REGNUM Площадь пожара на складе в Краснодаре увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщила 20 декабря пресс-служба МЧС России.
На данный момент на тушении пожара работают почти 60 человек, по последним данным, ни пострадавших, ни погибших нет. Как уточняется, возгорание произошло на складе, где хранилась бытовая химия и инвентарь.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на складе на улице Уральской произошло около 12:14. Спасатели эвакуировали десять сотрудников склада.
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