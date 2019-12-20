Абакан, , 13:45 — REGNUM С начала 2019 года года на пожарах в Хакасии погибли 50 человек, травмированы 35. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Рост числа погибших зарегистрирован в том числе в столице региона — городе Абакане.

В связи с предстоящими новогодними праздниками главам муниципалитетов Хакасии поручено взять вопрос пожарной безопасности на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала года произошло более 3,3 тыс. пожаров.