Краснодар, , 13:21 — REGNUM Склад загорелся в Краснодаре на улице Уральской днём 20 декабря, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Пожару присвоен второй номер сложности, на месте тушения работают 40 спасателей. Сотрудников склада эвакуировали с места возгорания — всего выведено десять человек, пострадавших и погибших нет.

«Кубанские новости» уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 12:14, на защиту и тушения подано два ствола «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года крупный пожар произошёл на территории складских помещений в Краснодаре — загорелись деревянные поддоны, огонь охватил 1,5 тыс. кв.м.