Душанбе, , 13:17 — REGNUM В столице Таджикистана разыскивают бывшего сотрудника МВД, который признан виновным в применении пыток превышении должностных полномочий, сообщают сегодня, 20 декабря, таджикистанские СМИ.

Икромиддин Ахлиддин находился под подпиской о невыезде и не явился на оглашение приговора.

Суд города Душанбе после более трёх месяцев расследования вынес решение заключить под стражу четверых милиционеров на сроки от 7 до 17 лет. «Исчезнувшему» осуждённому суд назначил меру пресечения в виде 9 лет лишения свободы. Приговор был зачитан в его отсутствие, отметили в Генпрокуратуре. После этого бывший сотрудник МВД официально был объявлен в розыск.

Сообщается, что его адвокат также не в курсе местонахождения своего подзащитного.