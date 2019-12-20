Грозный, , 13:15 — REGNUM Пожар произошел 20 декабря в приюте для животных в столице Чечни. Возгорание случилось рано утром в приюте «Надежда на жизнь». Все 170 питомцев спасены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что прибывшие в течение нескольких минут после сообщения о пожаре огнеборцы установили, что горит кровля основного корпуса здания приюта, в котором на тот момент находилось более 170 кошек и собак.

Площадь возгорания составляла около 70 кв. м. Спустя полчаса пожар уже был потушен. В настоящее время устанавливается его причина.

Как напомнили в спасательном ведомстве, пожарным уже однажды в 2019 году довелось спасать животных. Это случилось в сентябре при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Гранд парк». От гибели были спасены питомцы трогательного зоопарка: попугаи, черепахи, кролики и шиншиллы.