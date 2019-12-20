Бангкок, , 13:14 — REGNUM В результате столкновения прогулочного катера и яхты на острове Пхукет в Таиланде пострадали два туриста из России, сообщает 20 декабря Интерфакс.

Отмечается, что все пострадавшие туристы были доставлены в четыре разные больницы, 11 человек были отправлены в госпиталь Thalang, среди них двое граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение судов произошло 18 декабря неподалёку от острова Пхукет. Скоростной катер с 49 туристами на борту на полном ходу столкнулся с моторной яхтой, которой управлял российский капитан, 47-летний Александр Горбунов. Пострадали туристы из России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.