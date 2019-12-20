Санкт-Петербург, 20 декабря 2019, 13:18 — REGNUM Очаг вирусного гепатита А обнаружен среди учеников средней общеобразовательной школы № 365 имени М. П. Краснолуцкого на Будапештской улице Санкт-Петербурга. Заболели шесть человек: сотрудник столовой и пять детей из разных классов, сообщает 20 декабря пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Как отметили в управлении, для ликвидации очага был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, ведется ежедневный медицинский осмотр контактных лиц, проведено двукратное лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы, вакцинация, заключительная дезинфекция помещений столовой, туалетов, рекреаций, усилен режим текущей уборки помещений.
«В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.
По данным телеканала «78», источником заражения стала буфетчица, работавшая в школьной столовой.
Гепатит A — это острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является больной гепатитом А. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще 35 дней. Передача гепатита А осуществляется преимущественно водным, пищевым и контактными путями. Болезнь проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом. Наиболее эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация.