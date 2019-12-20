Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Очаг вирусного гепатита А обнаружен среди учеников средней общеобразовательной школы № 365 имени М. П. Краснолуцкого на Будапештской улице Санкт-Петербурга. Заболели шесть человек: сотрудник столовой и пять детей из разных классов, сообщает 20 декабря пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Как отметили в управлении, для ликвидации очага был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, ведется ежедневный медицинский осмотр контактных лиц, проведено двукратное лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы, вакцинация, заключительная дезинфекция помещений столовой, туалетов, рекреаций, усилен режим текущей уборки помещений.

«В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

По данным телеканала «78», источником заражения стала буфетчица, работавшая в школьной столовой.