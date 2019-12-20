Топки, , 13:13 — REGNUM Пожарные в Кемеровской области ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе в Топкинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись два бензовоза.

В результате один из автомобилей загорелся. Для тушения начавшегося пожара были привлечены несколько отделений пожарной охраны.

«На период проведения спасательных и следственных действий трасса перекрыта в двух направлениях. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — отметили в МЧС.

Напомним, сегодня утром была также перекрыта федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, там в аварию попал большегруз.

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