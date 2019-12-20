Иркутск, , 12:47 — REGNUM Нелегальная схема реализации тысячи килограммов лососевой икры выявлена в Иркутске с помощью системы «Меркурий». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Установлено, что в октябре 2019 года из Новосибирска в Иркутск поступила партия произведённой на Камчатке икры горбуши общим весом 996 кг. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат (эВСД), передав икру индивидуальному предпринимателю. По данным ЕГРИП, этот предприниматель прекратил свою деятельность в июле 2019 года.

Несмотря на это, по данным ФГИС «Меркурий», коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в емкости по полкилограмма. Срок годности икры незаконно продлился на месяц. Также изменились производитель и наименование. Икра горбуши превратилась в икру лососевых рыб.

Расфасованную продукцию направили в торговый дом, расположенный по адресу фирмы-получателя. Все операции были совершены в течение 20 минут. Затем красная икра была реализована в магазинах Приангарья.

Сейчас Россельхознадзор ведёт работу по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, участвующих в нелегальной схеме. Материалы направлены в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске изъяли почти 300 кг контрафактной красной икры.