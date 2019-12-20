Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области полиция усилила меры безопасности после вооружённого нападения на здание ФСБ России в Москве. Сегодня, 20 декабря, правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы, введён особый пропускной режим в отделения полиции.

«Двери в подразделения закрыть, вход осуществлять по паролям. Также осуществлять постоянный видеомониторинг прилегающей территории», — цитирует портал 1rnd.ru распоряжение руководства регионального управления МВД России.

Нести службу полицейские в ближайшее время будут в средствах бронезащиты с автоматическим оружием.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 19 декабря в Москве произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности России на Лубянке. По предварительной информации, в результате стрельбы один человек погиб, пятеро ранены.