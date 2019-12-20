Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Петербурге у игрока волейбольного клуба «Зенит» Дмитрия Ковалева угнали внедорожный автомобиль премиум-класса Cadillac Escalade. О факте угона ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Заявление поступило в отдел полиции накануне, 19 декабря. Владелец сообщил, что машину угнали от дома №17 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга. Всё произошло в короткий промежуток с 14:50 до 14:56. Автомобиль стоит 3 млн 515 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

«Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, пострадавшим оказался волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Ковалев. Он также выступает за сборную России, в составе которой стал победителем Лиги наций в 2018 и 2019 годах.

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