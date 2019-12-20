Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области зафиксированы случаи кори среди детей и взрослых. Болезнь завезли из Узбекистана, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Количество подхвативших инфекцию не уточняется. Заболели те, кто ранее не был привит. Они госпитализированы в инфекционный стационар и получают медицинскую помощь.

Сейчас санврачи проводят эпидемиологическое расследование. Также организован комплекс противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения кори. Роспотребнадзор призывает граждан не рисковать здоровьем и сделать прививки от кори.