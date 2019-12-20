Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM Для оперативной уборки Екатеринбурга после от последствий снегопада выехали более 350 уборочных машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Дорожники на 355 единицах уборочной техники вышли на улицы города ещё в ночь с 19 на 20 декабря 2019 года. Больше всего было задействовано комбинированных дорожных машин (75 единиц), которые подметали дороги и посыпали их противогололёдным материалом. Было вывезено 7 тысяч 129 тонн снега.

Утром 20 декабря коммунальщики продолжил работу с 231 единицей борочной техники и более 488 дорожными рабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада в Екатеринбурге усложнилась ситуация на дорогах. С утра 20 декабря произошло 15 ДТП.

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