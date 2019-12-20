Смоленск, , 12:37 — REGNUM Ученица третьего класса одной из школ Смоленска попала в больницу после того, как выпила чай в школьной столовой. Следственные органы начали проверку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 20 декабря.

Сообщения о госпитализации ученицы одной из школ областного центра появились накануне в смоленских СМИ. Девочка попала в больницу 19 декабря. Перед этим она пила чай в столовой школы, в которой училась.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рославле Смоленской области скончался 12-летний мальчик после употребления неизвестного вещества — по некоторым данным, это мог быть снюс.

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