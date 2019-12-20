Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:32 — REGNUM На Ямале в связи с утратой доверия после прокурорский проверки был уволен начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В ходе проверки установлено, что чиновник в январе и феврале 2019 года в рабочее время направлял подчинённого юриста департамента в суды для решения личных проблем, а именно для участия в процессах о разделе имущества с бывшей супругой.

Согласно законодательству, муниципальному служащему запрещено использовать труд подчинённых или казённое имущество в личных целях.

Юрист за бесплатную работу в суде получил вознаграждение — трудоустройство его супруги в департамент. Таким образом был игнорирован конфликт интересов, а также наличие иных соискателей на должность в департаменте.

Прокуратурой Пуровского района главе администрации муниципалитета было внесено представление. В итоге, начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения был уволен по отрицательным мотивам.