Астрахань, , 12:30 — REGNUM В Астраханской области следователи проводят проверку по факту выброса в атмосферный воздух и на почву загрязняющих веществ, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального главного управления СКР.

По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 декабря на одной из скважин компании «Газпром добыча Астрахань» произошел инцидент, после которого произошел выброс сероводорода в атмосферный воздух в значении, превышающем норму до ста раз.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 декабря спасатели получили от астраханцев более 300 жалоб на запах газа и серы в воздухе. Для решения проблемы запаха в областном центре был создан межведомственный штаб с представителями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Службы природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области и Газпрома.

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