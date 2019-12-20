Архангельск, , 12:30 — REGNUM Двум архангелогородкам предъявлено обвинение в убийстве 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, что 30 июня 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, обвиняемые заранее договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку. 29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, пришли на встречу. Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из преступниц нанесла потерпевшей удар стеклянной бутылкой по голове. Девушку душили ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет. В результате она скончалась.

В ходе допросов обвиняемые подробно рассказали об обстоятельствах преступления, объяснив свои действия неприязнью к девушке, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.