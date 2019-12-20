Астрахань, , 12:25 — REGNUM Процессуальную проверку по факту выброса в атмосферный воздух и на почву загрязняющих веществ на территории Астраханского газоконденсатного комплекса начало Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области. Следователи также проверят, почему информация, создающая опасность для жизни и здоровья людей, скрывалась, сообщила 20 декабря пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно следователи установили, что в ночь с 10 на 11 декабря на одной из скважин ООО «Газпром добыча Астрахань» произошел выброс сероводорода в атмосферный воздух в значении, превышающем норму до ста раз. Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, уточнили в ведомстве.

Накануне, 19 декабря, ситуация обсуждалась на совещании у губернатора, сообщила пресс-служба главы региона. Прокурор Астраханской области Александр Лычагин сообщил о намерении возбудить уголовное дело в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань». Как отметил глава регионального МЧС, с 10 по 12 декабря к спасателям с жалобами на странный запах в воздухе обратились более 440 жителей, при этом, из-за перегрузки линий, около 5,5 тыс. звонком принять не смогли.

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