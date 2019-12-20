Белгород, , 12:20 — REGNUM После массового отравления детей организовано проведение проверки в средней школе №1 посёлка Волоконовка Белгородской области, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. По предварительным данным пострадали около 20 детей.

Недомогание вечером 19 декабря почувствовали в основном ученики начальной школы, а также старшеклассники. Детям потребовалась медицинская помощь. Следователи устанавливают количество пострадавших детей, причину их недомогания, круг лиц, ответственных за здоровье и безопасность детей в учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам родителей, дети почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой.

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