Курган, , 12:11 — REGNUM В Кургане завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми осужденных в убийстве другого заключённого в исправительной колонии №1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в середине ноября 2018 года осужденные, отбывающие наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области на почве неприязни к другому заключённому в течение длительного времени удерживали его в подсобном помещении и жестоко избивали, в том числе и пропиленовыми трубами. От полученных травм мужчина скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело п.п."д, ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).

Дело по существу рассмотрит суд. По результатам расследования руководству УФСИН России по Курганской области внесено представление об устранении причин, сделавших возможным убийство на территории колонии.

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