Белгород, , 12:13 — REGNUM Массовое отравление детей произошло в средней школе № 1 посёлка Волоконовка Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию в социальных сетях. Причиной могли стать некачественные продукты питания.

По словам родителей, дети почувствовали себя плохо после завтрака и обеда в столовой 19 декабря. Подписчики паблика «Волоконовка online» пишут, что в школе говорят о ротавирусной инфекции у всех пострадавших. При этом единичные случаи отравления бывали и раньше, особенно после мясных блюд.

В администрации школы и районном управлении образования ситуацию пока не комментируют.