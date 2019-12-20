Москва, , 12:19 — REGNUM Звонки с сообщениями о минировании школ, детских садов, судов, торговых комплексов и других объектов в Москве, предположительно, производятся с территории столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам силовика, неустановленные лица, предположительно, используют кнопочные телефоны и «левые» сим-карты. На данный момент установить телефонных террористов не удается. Злоумышленники якобы выбрасывают средства связи сразу после сообщения о минировании объекта.

При этом «террористы» сообщают о минировании двух-трёх объектов, после чего, избавившись от телефона, едут на другой конец Москвы, откуда информируют о заложенных взрывных устройствах в других учреждениях. По оценке источника ИА REGNUM, на основании аналогичных правонарушений, в силовых структурах бытует мнение, что волна ложных сообщений о минировании может продлиться до конца года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме обеспокоены «эпидемией» телефонного терроризма