Кейптаун, , 12:07 — REGNUM Два бывших старших менеджера южноафриканского коммунального предприятия по электроснабжению Eskom были арестованы в связи с коррупционным скандалом на сумму более 50 млн долларов США. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, по делу был арестован ряд других подозреваемых, семь из которых были обвинены в причастности к коррупционному скандалу.

В соответствии с заявлением прокурора, аресты последовали за расследованием того, что он назвал «грубым манипулированием контрактами», связанными со строительными проектами на двух электростанциях.

Напомним, что в последние недели государственная компания, которая производит более 90% электроэнергии в ЮАР, осуществила серию отключений электричества, самых масштабных за последние десять лет.

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