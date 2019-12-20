Октябрьский район, , 11:53 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Авария, в которой погиб водитель грузовой машины, произошла около 6:00 мск 20 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

«В Октябрьском районе на трассе, по предварительным данным, автомобиль Daf XF 105 допустил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего съехал в кювет, где врезался в дерево», — уточнили в ведомстве.

Водитель грузовика погиб на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.