Воронеж, , 11:48 — REGNUM Более трёх миллионов рублей отдали мошенникам жители Воронежской области за последние сутки, 19 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Во всех случаях преступники действовали дистанционно — воронежцы попадались на удочку мошенников, представлявшихся банковскими служащими, специалистами по электронным торгам либо при покупках через интернет.

Так, 71-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа потеряла более двух миллионов рублей после того, как решила сыграть на бирже — такое предложение ей поступило по телефону от неизвестных «доброжелателей». Сначала ей предложили скачать определенную программу, якобы необходимую для доступа к личному кабинету. Затем в течение месяца женщина переводила деньги на счёт, созданный в личном кабинете, и видела свою якобы прибыль. Однако когда она захотела вывести вложенные средства и полученный доход, ей предложили заплатить налог и «очистить имеющиеся у неё банковские карты от денежных средств, переведя их на безопасный резервный счет». После того, как женщина перевела мошенникам более двух миллионов рублей, те перестали выходить на связь. Только после этого женщина поняла, что имела дело с преступниками, и обратилась в полицию.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, полиция ведёт розыск подозреваемых.

Полицейские в очередной раз призывают воронежцев к бдительности при проведении финансовых сделок с незнакомыми людьми, а также при общении с «банковскими работниками».