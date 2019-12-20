Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали посетителей ресторана «Макдоналдс», передаёт 20 декабря агентство «Москва».

По данным СМИ, инцидент произошёл 18 декабря в заведении на улице Сергия Радонежского. Компания вела себя шумно, а когда охранник сделал замечание, направила на него пистолет. Также один из участников группы распылил газовый баллончик.

На место вызвали полицию, она задержала нарушителей порядка. У молодых людей изъяли два газовых пистолета и два газовых баллона. Идёт проверка.